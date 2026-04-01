CONCERT CARITATIF Salle de l’Espée Charmes

Charmes

CONCERT CARITATIF

Salle de l’Espée 2 Rue de Rozelieures Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Un concert caritatif au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques à Charmes

La solidarité sera à l’honneur à l’occasion d’un concert caritatif organisé au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques.

Cet événement est porté par l’association Jad’Or la Vie, en partenariat avec Aux Ailes de la Voix, et vise à soutenir les actions menées en faveur des enfants touchés par le cancer et de leurs familles.

Créée par la famille de Jade, l’association Jad’Or la Vie agit pour soutenir la recherche, sensibiliser le public aux cancers pédiatriques et accompagner les enfants malades et leurs proches. Elle participe notamment au financement de séjours, week-ends et sorties permettant aux familles de se ressourcer dans des moments particulièrement difficiles.

Le parcours de Jade illustre l’espoir porté par cette initiative née avec une tumeur cancéreuse rare retirée à la naissance, elle a dû affronter une récidive métastatique à seulement quatre mois et subir vingt séances de chimiothérapie. Aujourd’hui en rémission, Jade incarne un message d’espoir et de résilience.

Le concert sera ainsi un moment musical et solidaire, ouvert à tous, permettant de soutenir concrètement les actions de l’association.

Ouverture des portes à 19h petite restauration et buvette sur place.

Dress code une touche doréeTout public

12 .

Salle de l’Espée 2 Rue de Rozelieures Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 52 11 00 51

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English :

Charmes concert in aid of the fight against pediatric cancer

Solidarity will be in the spotlight at a charity concert organized in aid of the fight against pediatric cancers.

The event is organized by the Jad?Or la Vie association, in partnership with Aux Ailes de la Voix, and aims to support actions in favor of children affected by cancer and their families.

Created by Jade?s family, the Jad?Or la Vie association works to support research, raise public awareness of pediatric cancers and support sick children and their families. In particular, it helps to finance stays, weekends and outings that enable families to recharge their batteries at particularly difficult times.

Jade?s story illustrates the hope that this initiative brings: born with a rare cancerous tumor removed at birth, she had to face a metastatic recurrence at just four months and undergo twenty sessions of chemotherapy. Now in remission, Jade embodies a message of hope and resilience.

The concert will thus be a musical moment of solidarity, open to all, enabling concrete support for the association?s actions.

Doors open at 7pm, with light refreshments on site.

Dress code: a touch of gold

L’événement CONCERT CARITATIF Charmes a été mis à jour le 2026-04-16 par OT EPINAL ET SA REGION