La Grosse Pierre 11 km Charmes Allier

La Grosse Pierre 11 km Départ du parking de l’église 03800 Charmes Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade dans la plaine offre de larges panoramas sur les collines calcaires de Gannat et sur l’Auvergne dont les volcans barrent majestueusement l’horizon.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

This stroll across the plain offers sweeping panoramas over the limestone hills of Gannat and the Auvergne, whose volcanoes majestically mark the horizon.

Deutsch :

Diese Wanderung in der Ebene bietet weite Panoramen auf die Kalksteinhügel von Gannat und auf die Auvergne, deren Vulkane majestätisch den Horizont versperren.

Italiano :

Questa passeggiata attraverso la pianura offre ampie vedute sulle colline calcaree di Gannat e sull’Alvernia, i cui vulcani segnano maestosamente l’orizzonte.

Español :

Este paseo por la llanura ofrece vistas panorámicas de las colinas calcáreas de Gannat y Auvernia, cuyos volcanes marcan majestuosamente el horizonte.

