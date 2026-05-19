Conférence petits prédateurs sauvages Salle de l’Espée Charmes
Conférence petits prédateurs sauvages Salle de l’Espée Charmes mardi 9 juin 2026.
Charmes
Conférence petits prédateurs sauvages
Salle de l’Espée 5 place de l’Espée Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Venez découvrir renard et mustélidés, comprendre leur rôle et apprendre à vivre à leurs côtés.Tout public
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Salle de l’Espée 5 place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 18 70
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English :
Come and discover foxes and mustelids, understand their role and learn to live alongside them.
L’événement Conférence petits prédateurs sauvages Charmes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT EPINAL ET SA REGION
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