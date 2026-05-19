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Conférence petits prédateurs sauvages Salle de l’Espée Charmes

Conférence petits prédateurs sauvages Salle de l’Espée Charmes

Conférence petits prédateurs sauvages Salle de l’Espée Charmes mardi 9 juin 2026.

Lieu : Salle de l'Espée

Adresse : 5 place de l'Espée

Ville : 88130 Charmes

Département : Vosges

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Charmes

Conférence petits prédateurs sauvages

Salle de l’Espée 5 place de l’Espée Charmes Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Venez découvrir renard et mustélidés, comprendre leur rôle et apprendre à vivre à leurs côtés.Tout public
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Salle de l’Espée 5 place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 18 70 

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English :

Come and discover foxes and mustelids, understand their role and learn to live alongside them.

L’événement Conférence petits prédateurs sauvages Charmes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT EPINAL ET SA REGION

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