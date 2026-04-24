Fête des mères années 50-60 Musée du jouet Charmes

Charmes

Fête des mères années 50-60

Musée du jouet 11 rue François Mitterrand Charmes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-05-30

Exposition sur le thème de la Fête des Mères ! On t’offrait quoi, Maman ? Replongez dans la tendresse des années 50-60 ! Inauguration festive avec la chorale Gens du Pays .

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Musée du jouet 11 rue François Mitterrand Charmes 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 00 77 73 lechevalabascule03@orange.fr

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English :

Mother’s Day-themed exhibition! What did we give you, Mom? Immerse yourself in the tenderness of the 50s and 60s! Festive opening with the Gens du Pays choir.

L’événement Fête des mères années 50-60 Charmes a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Val de Sioule