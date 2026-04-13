Visite du jardin de la Clochette, Jardin de la Clochette, Charmes
Visite du jardin de la Clochette, Jardin de la Clochette, Charmes samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin de la Clochette 6 et 7 juin Jardin de la Clochette Côte-d’Or
Tarif : 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Venez visiter ce jardin à l’anglaise.
Jardin de la Clochette 1 rue de la Clochette, 21310 Charmes Charmes 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 09 36 32 84 – 03 80 36 55 61
Venez visiter ce jardin à l’anglaise.
© Jean-Luc Poirier
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