Visite du jardin de la Clochette, Jardin de la Clochette, Charmes

Visite du jardin de la Clochette 6 et 7 juin Jardin de la Clochette Côte-d’Or

Tarif : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez visiter ce jardin à l’anglaise.

Jardin de la Clochette 1 rue de la Clochette, 21310 Charmes Charmes 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 09 36 32 84 – 03 80 36 55 61

Venez visiter ce jardin à l’anglaise.

© Jean-Luc Poirier