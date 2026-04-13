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Visite du jardin de la Clochette, Jardin de la Clochette, Charmes

Visite du jardin de la Clochette, Jardin de la Clochette, Charmes

Visite du jardin de la Clochette, Jardin de la Clochette, Charmes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin de la Clochette

Adresse : 1 rue de la Clochette, 21310 Charmes

Ville : 21310 Charmes

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Tarif : 5 €

Visite du jardin de la Clochette 6 et 7 juin Jardin de la Clochette Côte-d’Or

Tarif : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez visiter ce jardin à l’anglaise.

Jardin de la Clochette 1 rue de la Clochette, 21310 Charmes Charmes 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 09 36 32 84 – 03 80 36 55 61
Venez visiter ce jardin à l’anglaise.

© Jean-Luc Poirier

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