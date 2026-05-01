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Gens du pays Musée du jouet Charmes

Gens du pays Musée du jouet Charmes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Musée du jouet

Adresse : 11 rue François Mitterrand

Ville : 03800 Charmes

Département : Allier

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Charmes

Gens du pays

Musée du jouet 11 rue François Mitterrand Charmes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Spectacle inaugural de l’exposition Fête des mères années 50/60 par le groupe vocal Gens du Pays.
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Musée du jouet 11 rue François Mitterrand Charmes 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 00 77 73  lechevalabascule03@orange.fr

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English :

Inaugural performance of the Fête des mères années 50/60 exhibition by the vocal group Gens du Pays.

L’événement Gens du pays Charmes a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Val de Sioule

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