Gens du pays Musée du jouet Charmes
Gens du pays Musée du jouet Charmes samedi 30 mai 2026.
Charmes
Gens du pays
Musée du jouet 11 rue François Mitterrand Charmes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Spectacle inaugural de l’exposition Fête des mères années 50/60 par le groupe vocal Gens du Pays.
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Musée du jouet 11 rue François Mitterrand Charmes 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 00 77 73 lechevalabascule03@orange.fr
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English :
Inaugural performance of the Fête des mères années 50/60 exhibition by the vocal group Gens du Pays.
L’événement Gens du pays Charmes a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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