spectacle la légende de la Moselle Charmes
spectacle la légende de la Moselle Charmes vendredi 29 mai 2026.
Charmes
spectacle la légende de la Moselle
Place de l’Espée Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Spectacle interprété par les enfants de l’atelier théâtre de la Maison du Livre et de la culture de Charmes accompagnés musicalement par GENE.Tout public
0 .
Place de l’Espée Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 9 64 43 05 78 bmlc.charmes@gmail.com
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English :
Performed by children from the theater workshop at the Maison du Livre et de la culture in Charmes, with musical accompaniment by GENE.
L’événement spectacle la légende de la Moselle Charmes a été mis à jour le 2026-05-16 par OT EPINAL ET SA REGION
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