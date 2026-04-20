rando historique hors des remparts de la ville Charmes
rando historique hors des remparts de la ville Charmes dimanche 28 juin 2026.
Charmes
rando historique hors des remparts de la ville
50 Rue du Moulin Charmes Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Pour la 28ème année des journées du Patrimoine de Pays, l’Ecomusée du Battant vous propose une randonnée historique hors des remparts de la ville de Charmes. Tours et détours le long du canal du Moulin accompagné de notre guide François.
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50 Rue du Moulin Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 81 37 78 59
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English :
For the 28th annual Journées du Patrimoine de Pays, the Ecomusée du Battant is offering a historical walk outside the city walls of Charmes. Twists and turns along the Canal du Moulin, accompanied by our guide François.
L’événement rando historique hors des remparts de la ville Charmes a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION
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