Charmes

Balade contée d’été

Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Les conteuses de Vaoùilmeplaît vous proposent une promenade facile départ au lavoir du port de CharmesTout public

0 .

Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 26 09 53 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The storytellers of Vaoùilmeplaît propose an easy walk starting at the Charmes harbour washhouse

L’événement Balade contée d’été Charmes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION