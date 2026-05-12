Balade contée d’été Charmes
Balade contée d’été Charmes vendredi 3 juillet 2026.
Charmes
Balade contée d’été
Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Les conteuses de Vaoùilmeplaît vous proposent une promenade facile départ au lavoir du port de CharmesTout public
0 .
Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 26 09 53 78
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English :
The storytellers of Vaoùilmeplaît propose an easy walk starting at the Charmes harbour washhouse
L’événement Balade contée d’été Charmes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT EPINAL ET SA REGION
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