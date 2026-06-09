Escape game à la bibliothèque de Charmes Charmes
Escape game à la bibliothèque de Charmes Charmes mercredi 17 juin 2026.
Charmes
Escape game à la bibliothèque de Charmes
3 Rue des Bourgmestres d’Anhee de Warnan Charmes Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-06-17
Rendez-vous du 17 juin au 2 septembre 2026 à la bibliothèque de Charmes pour découvrir l’escape game Apprentis d’Arsène Lupin .
Au programme:
Un escape game de durée au choix 20 minutes ou 90 minutes .
De 1 à 6 joueurs.
À partir de 9 ans .
Inscription à la bibliothèque de Charmes.
Tarif: Gratuit
Information au 03 23 39 76 81.
Rendez-vous du 17 juin au 2 septembre 2026 à la bibliothèque de Charmes pour découvrir l’escape game Apprentis d’Arsène Lupin .
Au programme:
Un escape game de durée au choix 20 minutes ou 90 minutes .
De 1 à 6 joueurs.
À partir de 9 ans .
Inscription à la bibliothèque de Charmes.
Tarif: Gratuit
Information au 03 23 39 76 81. .
3 Rue des Bourgmestres d’Anhee de Warnan Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 76 81
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English :
Join us from June 17 to September 2, 2026 at the Charmes library to discover the Arsène Lupin apprentices escape game.
On the program:
An escape game of your choice of duration: 20 minutes or 90 minutes.
From 1 to 6 players.
From 9 years old.
Registration at the Charmes library.
Price: Free
Information on 03 23 39 76 81.
L’événement Escape game à la bibliothèque de Charmes Charmes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard
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