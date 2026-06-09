Escape game à la bibliothèque de Charmes Charmes mercredi 17 juin 2026.

Charmes

Escape game à la bibliothèque de Charmes

3 Rue des Bourgmestres d’Anhee de Warnan Charmes Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-17

Rendez-vous du 17 juin au 2 septembre 2026 à la bibliothèque de Charmes pour découvrir l’escape game Apprentis d’Arsène Lupin .

Au programme:

Un escape game de durée au choix 20 minutes ou 90 minutes .

De 1 à 6 joueurs.

À partir de 9 ans .

Inscription à la bibliothèque de Charmes.

Tarif: Gratuit

Information au 03 23 39 76 81.

Rendez-vous du 17 juin au 2 septembre 2026 à la bibliothèque de Charmes pour découvrir l’escape game Apprentis d’Arsène Lupin .

Au programme:

Un escape game de durée au choix 20 minutes ou 90 minutes .

De 1 à 6 joueurs.

À partir de 9 ans .

Inscription à la bibliothèque de Charmes.

Tarif: Gratuit

Information au 03 23 39 76 81. .

3 Rue des Bourgmestres d’Anhee de Warnan Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 39 76 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us from June 17 to September 2, 2026 at the Charmes library to discover the Arsène Lupin apprentices escape game.

On the program:

An escape game of your choice of duration: 20 minutes or 90 minutes.

From 1 to 6 players.

From 9 years old.

Registration at the Charmes library.

Price: Free

Information on 03 23 39 76 81.

L’événement Escape game à la bibliothèque de Charmes Charmes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard