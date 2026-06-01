Fête de la Musique Charmes
Fête de la Musique Charmes dimanche 21 juin 2026.
Charmes
Fête de la Musique
Charmes Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous au kiosque de la cité Maguin de Charmes, le dimanche 26 juin à 15h00 pour la Fête de la Musique.
Au programme
Spectacle musical un voyage dans les nuages présenté par Eurodance.
L’évènement est gratuit et ouvert à tous.
Renseignements et informations
Rendez-vous au kiosque de la cité Maguin de Charmes, le dimanche 26 juin à 15h00 pour la Fête de la Musique.
Au programme
Spectacle musical un voyage dans les nuages présenté par Eurodance.
L’évènement est gratuit et ouvert à tous.
Renseignements et informations
https://www.charmes-aisne.fr .
Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France
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English :
Join us at the bandstand in Cité Maguin, Charmes, on Sunday June 26 at 3pm for the Fête de la Musique.
On the program:
Musical show Un voyage dans les nuages presented by Eurodance.
The event is free and open to all.
Further information:
L’événement Fête de la Musique Charmes a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard
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