Charmes

Fête de la Musique

Charmes Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous au kiosque de la cité Maguin de Charmes, le dimanche 26 juin à 15h00 pour la Fête de la Musique.

Au programme

Spectacle musical un voyage dans les nuages présenté par Eurodance.

L’évènement est gratuit et ouvert à tous.

Renseignements et informations



Rendez-vous au kiosque de la cité Maguin de Charmes, le dimanche 26 juin à 15h00 pour la Fête de la Musique.

Au programme

Spectacle musical un voyage dans les nuages présenté par Eurodance.

L’évènement est gratuit et ouvert à tous.

Renseignements et informations

https://www.charmes-aisne.fr .

Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France

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English :

Join us at the bandstand in Cité Maguin, Charmes, on Sunday June 26 at 3pm for the Fête de la Musique.

On the program:

Musical show Un voyage dans les nuages presented by Eurodance.

The event is free and open to all.

Further information:

L’événement Fête de la Musique Charmes a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur de Picard