Charmes

4éme fête du livre, du jeu et du loisir.

18 Rue Jean Jaurès Charmes Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Rendez-vous le Dimanche 28 juin 2026 de 10h00 à 18h00 au château de Charmes.

Au programme:

Du livre, Des jeu et des loisirs.

Tarif: Gratuit.

Information au 06 68 30 83 61.

Rendez-vous le Dimanche 28 juin 2026 de 10h00 à 18h00 au château de Charmes.

Au programme:

Du livre, Des jeu et des loisirs.

Tarif: Gratuit.

Information au 06 68 30 83 61. .

18 Rue Jean Jaurès Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 68 30 83 61

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English :

Join us on Sunday June 28, 2026 from 10:00 am to 6:00 pm at the Château de Charmes.

On the program:

Books, games and entertainment.

Price: Free.

Information on 06 68 30 83 61.

L’événement 4éme fête du livre, du jeu et du loisir. Charmes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard