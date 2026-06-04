4éme fête du livre, du jeu et du loisir. Charmes
4éme fête du livre, du jeu et du loisir. Charmes dimanche 28 juin 2026.
Charmes
4éme fête du livre, du jeu et du loisir.
18 Rue Jean Jaurès Charmes Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Rendez-vous le Dimanche 28 juin 2026 de 10h00 à 18h00 au château de Charmes.
Au programme:
Du livre, Des jeu et des loisirs.
Tarif: Gratuit.
Information au 06 68 30 83 61.
Rendez-vous le Dimanche 28 juin 2026 de 10h00 à 18h00 au château de Charmes.
Au programme:
Du livre, Des jeu et des loisirs.
Tarif: Gratuit.
Information au 06 68 30 83 61. .
18 Rue Jean Jaurès Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 68 30 83 61
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English :
Join us on Sunday June 28, 2026 from 10:00 am to 6:00 pm at the Château de Charmes.
On the program:
Books, games and entertainment.
Price: Free.
Information on 06 68 30 83 61.
L’événement 4éme fête du livre, du jeu et du loisir. Charmes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard
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