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En rouge et noir, 5 le port 88130 Charmes, Charmes

En rouge et noir, 5 le port 88130 Charmes, Charmes

En rouge et noir, 5 le port 88130 Charmes, Charmes dimanche 21 juin 2026.

Lieu : 5 le port 88130 Charmes

Adresse : Charmes 88 rue du port

Ville : 88130 Charmes

Département : Vosges

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : placement libre

En rouge et noir Dimanche 21 juin, 11h00 5 le port 88130 Charmes Vosges

placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

une chorale, mais pas que, du mouvement, de la chanson française,

5 le port 88130 Charmes Charmes 88 rue du port Charmes 88130 Vosges Grand Est lavoir sur l’aire de camping car
une chorale, mais pas que, du mouvement, de la chanson française,

©choeur et choré

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