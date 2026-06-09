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Fête de la musique avec choeur & choré Charmes

Fête de la musique avec choeur & choré Charmes

Fête de la musique avec choeur & choré Charmes dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Lavoir du Port/Aire de camping-cars

Ville : 88130 Charmes

Département : Vosges

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Charmes

Fête de la musique avec choeur & choré

Lavoir du Port/Aire de camping-cars Charmes Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Concert extérieur sur l’aire de camping car lors de la fête de la musiqueTout public
0  .

Lavoir du Port/Aire de camping-cars Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 60 91 74 04 

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English :

Outdoor concert on the camping car area during the music festival

L’événement Fête de la musique avec choeur & choré Charmes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT EPINAL ET SA REGION

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