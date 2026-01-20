Observation des castors et ragondins boulevard clémenceau Charmes
Observation des castors et ragondins boulevard clémenceau Charmes vendredi 10 juillet 2026.
Observation des castors et ragondins
boulevard clémenceau Complexe sportif, boulevard Simonin Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07
Observation des castors
rdv au complexe sportif.
Inscription obligatoireTout public
0 .
boulevard clémenceau Complexe sportif, boulevard Simonin Charmes 88130 Vosges Grand Est cpn.ptitscastors@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Beaver watching
meet at the sports complex.
Registration required
L’événement Observation des castors et ragondins Charmes a été mis à jour le 2026-01-20 par OT EPINAL ET SA REGION