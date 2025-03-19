Sentier « l’ile-sous-Essegney » Charmes Vosges

Au départ du complexe sportif de Charmes, boulevard Clémenceau, descendez et prenez la direction du petit étang de Charmes, où vivent les fameux castors. Longez la Moselle dans cet espace préservé et empruntez le sentier « L’île-sous-Essegney » qui vous mènera au joli plan d’eau d’Essegney en une demi-heure.

Un document disponible à l’Office de Tourisme de Charmes vous présentera « La Moselle Sauvage » et les différentes espèces que vous pourrez y retrouver.

+33 3 29 66 01 86

English :

From the sports complex of Charmes, boulevard Clémenceau, go down and take the direction of the small pond of Charmes, where the famous beavers live. Walk along the Moselle in this preserved area and take the path « L’île-sous-Essegney » which will lead you to the pretty pond of Essegney in half an hour.

A document available at the Tourist Office of Charmes will present you « La Moselle Sauvage » and the different species you can find there.

Deutsch :

Vom Sportkomplex in Charmes, Boulevard Clémenceau, aus gehen Sie bergab und in Richtung des kleinen Weihers von Charmes, in dem die berühmten Biber leben. Gehen Sie in diesem geschützten Gebiet an der Mosel entlang und nehmen Sie den Pfad « L’île-sous-Essegney », der Sie in einer halben Stunde zum hübschen See von Essegney führt.

Ein im Fremdenverkehrsamt von Charmes erhältliches Dokument stellt Ihnen « La Moselle Sauvage » und die verschiedenen Arten vor, die Sie hier finden können.

Italiano :

Dal complesso sportivo di Charmes, in boulevard Clémenceau, scendete e dirigetevi verso il piccolo stagno di Charmes, dove vivono i famosi castori. Passeggiate lungo la Mosella in questa zona preservata e prendete il sentiero « L’île-sous-Essegney » che vi porterà in mezz’ora al grazioso lago di Essegney.

Un documento disponibile presso l’Ufficio del Turismo di Charmes vi presenterà « La Moselle Sauvage » e le diverse specie che vi si possono trovare.

Español :

Desde el complejo deportivo de Charmes, bulevar Clémenceau, baje y diríjase al pequeño estanque de Charmes, donde viven los famosos castores. Pasee por el Mosela en esta zona preservada y tome el sendero « L’île-sous-Essegney » que le llevará al bonito lago de Essegney en media hora.

Un documento disponible en la Oficina de Turismo de Charmes le presentará « La Moselle Sauvage » y las diferentes especies que puede encontrar en ella.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par Système d’information touristique Lorrain