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Concert caritatif Salle des fêtes Guiche

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Guiche

Concert caritatif Salle des fêtes Guiche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Chem. de l'École
Ville
64520 Guiche
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Guiche

Concert caritatif

Salle des fêtes Chem. de l’École Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Avec les groupes Elgarrekin et le groupe de chants de Guiche. Au profit de l’association Haur Erri qui œuvre pour les enfants hospitalisés de l’hôpital de Bayonne.   .

Salle des fêtes Chem. de l’École Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : Concert caritatif

L’événement Concert caritatif Guiche a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque

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