Concert caritatif Salle des fêtes Guiche

Informations pratiques

Guiche

Concert caritatif

Salle des fêtes Chem. de l’École Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Avec les groupes Elgarrekin et le groupe de chants de Guiche. Au profit de l’association Haur Erri qui œuvre pour les enfants hospitalisés de l’hôpital de Bayonne. .

Salle des fêtes Chem. de l’École Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Concert caritatif

L’événement Concert caritatif Guiche a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque