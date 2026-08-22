Concert caritatif Salle des fêtes Guiche
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Guiche
Informations pratiques
Guiche
Concert caritatif
Salle des fêtes Chem. de l’École Guiche Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Avec les groupes Elgarrekin et le groupe de chants de Guiche. Au profit de l’association Haur Erri qui œuvre pour les enfants hospitalisés de l’hôpital de Bayonne. .
Salle des fêtes Chem. de l’École Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Concert caritatif
L’événement Concert caritatif Guiche a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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