Concert Caritatif : patrimoine en péril Vierge à l’enfant, Chapelle Notre Dame-du-Pieux dite Chapelle de saint-Bonet, Eyragues

Informations pratiques

Concert Caritatif : patrimoine en péril Vierge à l’enfant Samedi 19 septembre, 20h30 Chapelle Notre Dame-du-Pieux dite Chapelle de saint-Bonet Bouches-du-Rhône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Concert au piano par l’artiste Mr José ARRUE, concert gratuit organisé par la mairie d’Eyragues et la Commission Culture en vue de récolter des fonds afin de permettre une restauration de la statue de la Vierge à l’enfant (à l’intérieur de la chapelle) :

Aidez nous à protéger votre patrimoine à l’aide d’une participation ou d’un mécénat, une cagnotte en ligne et à lintérieur sera à disposition après le concert pour poursuivre cette aventure

Chapelle Notre Dame-du-Pieux dite Chapelle de saint-Bonet route des Jardins 13630 EYRAGUES Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 92 84 47 https://www.eyragues.fr/tourisme.php Chapelle de Notre-Dame-du-Pieux-Zèle et ermitage dit de Saint-Bonet.

Édifice qui puise ses origines dans le roman primitif (XIème). On remarque des modifications aux XVIIème et XIXème siècle.

Chapelle romane, remarquable par son abside en belle maçonnerie, dont les assises, en pierre de moyen appareil, sont couvertes de lignes, de stries et de lettres initiales ou marques des tâcherons. La toiture est arrondie et recouverte de dalles, tandis que l’arceau extérieur de la voûte est surmonté d’un couronnement et soutenu par des contreforts comme si, à l’origine, le monument n’était composé que de cette seule partie. Le jardin, qui est au nord de celle-ci, est rempli de tombeaux de basse époque. Une pierre tombale de l’époque romaine, avec palmettes aux angles, a même été exhumée d’une chapelle latérale au sud.

A voir : le tympan, taillé en bas- relief d’une manière assez rude, représentant la Tentation avec Adam et Eve, le serpent l’arbre de Vie. Il est remarquable que l’arbre de vie soit représenté par un figuier. Parking parc du centre aéré chemin notre Dame

Concert gratuit et caritatif organisé par la mairie d’Eyragues et la Commission Culture au kiosque à musique du parc des poètes, 1 rue du lavoir couvert, en vue d’une participation à la restauration …

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