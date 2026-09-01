Journées du Patrimoine Parc des Poètes Eyragues

Informations pratiques

Eyragues

Journées du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les journées Européennes du Patrimoine 2026 se tiendront les samedi 19 et dimanche 20 septembre à Eyragues. Venez nombreux !

Au cœur de la Provence découvrez les trésors d’Eyragues !

A l’occasion de cette 43ème édition, le village vous ouvre ses portes pour une plongée immersive au cœur des traditions provençales

* le Musée Témoignage et Patrimoine visite des collections retraçant la vie d’autrefois, costumes d’Arlésiennes, objets traditionnels de la Saint Eloi, classe d’école d’antan et photographies anciennes du village (horaires le samedi de 14h30 à 18h et le dimanche de 10h à 18h)

*le Parc des Poètes flânerie dans cet écrin de verdure abritant le buste des sept fondateurs du Félibrige (horaires samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 20h30)

*Déambulation dans le village (Eglise St Maxime, lavoir couvert et vestiges des remparts médiévaux samedi et dimanche à partir de 10h , départ Place de la Libération

*Jeu de piste en famille, le samedi de 14h30 à 16h30 (réservation conseillée au 06 47 87 20 84 ou 06 58 81 32 16)

*Visite commentée du village le dimanche de 15h à 16h30 (Place de la libération, devant la fontaine)

* Messe et concert caritatif le samedi à partir de 18h à la Chapelle Notre Dame du Pieux-Zèle

– 18h Messe en plein air par le père Jean-Luc

– 19h apéritif offert par la Municipalité

– 20h intervention de la restauratrice Monique Perrais-Montoir*

– 20H30 concert caritatif de musique classique avec José Arrué (piano) accompagné de Magali Ferretti (violoncelle). .

Parc des Poètes Avenue Romain Rolland Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 99 00 accueil@eyragues.fr

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English :

The 2026 European Heritage Days will be held on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, in Eyragues. We hope to see many of you there!

L’événement Journées du Patrimoine Eyragues a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence