CONCERT CAROLE GAYRAUD Lamalou-les-Bains
samedi 22 août 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
CONCERT CAROLE GAYRAUD
4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Samedi 22 août à la guinguette Méli Mélo à 20h
Concert avec Carole Gayraud
Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com
Samedi 22 août à la guinguette Méli Mélo à 20h
Concert avec Carole Gayraud
Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com .
4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 67 69 11 09
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English : CONCERT CAROLE GAYRAUD
Saturday, August 22, at the Mélimélo open-air café at 8 p.m.
Concert featuring Carole Gayraud
Information and reservations: 07 67 69 11 09 or melimelo-lamalou.com
L’événement CONCERT CAROLE GAYRAUD Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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