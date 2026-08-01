Informations pratiques

Lamalou-les-Bains

CONCERT CAROLE GAYRAUD

4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Samedi 22 août à la guinguette Méli Mélo à 20h

Concert avec Carole Gayraud

Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com

Samedi 22 août à la guinguette Méli Mélo à 20h

Concert avec Carole Gayraud

Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com .

4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 67 69 11 09

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English : CONCERT CAROLE GAYRAUD

Saturday, August 22, at the Mélimélo open-air café at 8 p.m.

Concert featuring Carole Gayraud

Information and reservations: 07 67 69 11 09 or melimelo-lamalou.com

L’événement CONCERT CAROLE GAYRAUD Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB