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AGENDA · Lamalou-les-Bains

EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE Lamalou-les-Bains

dimanche 9 août 2026 · Lamalou-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Les halles
Ville
34240 Lamalou-les-Bains
Département
Hérault
Tarif
62 62 62

Lamalou-les-Bains

EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE

Les halles Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 62 – 62 – 62 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Profitez d’une journée libre sous le signe du shopping à proximité de la frontière espagnole
Matinée Gran Jonquera. Temps libre pour déjeuner. AM libre au Perthus.
Bus pour retour vers la localité
62€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91
Le prix comprend le transport
Ne comprends pas achats personnels + repas
RDV 7h00 aux halles de Lamalou les Bains
Profitez d’une journée libre sous le signe du shopping à proximité de la frontière espagnole
Matinée Gran Jonquera. Temps libre pour déjeuner. AM libre au Perthus.
Bus pour retour vers la localité
62€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91
Le prix comprend le transport
Ne comprends pas achats personnels + repas
RDV 7h00 aux halles de Lamalou les Bains   .

Les halles Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91 

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English : EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE

Enjoy a free day of shopping near the Spanish border
Morning: Gran Jonquera. Free time for lunch. Afternoon: free time in Le Perthus.
Bus back to the town
62?/person. Reservations at 04 67 95 70 91
Price includes: transportation
Does not include: personal purchases + meals
Meet at 7:00 a.m. at the market halls in Lamalou-les-Bains

L’événement EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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