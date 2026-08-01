EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE Lamalou-les-Bains
dimanche 9 août 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE
Les halles Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : 62 – 62 – 62 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Profitez d’une journée libre sous le signe du shopping à proximité de la frontière espagnole
Matinée Gran Jonquera. Temps libre pour déjeuner. AM libre au Perthus.
Bus pour retour vers la localité
62€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91
Le prix comprend le transport
Ne comprends pas achats personnels + repas
RDV 7h00 aux halles de Lamalou les Bains
Profitez d’une journée libre sous le signe du shopping à proximité de la frontière espagnole
Matinée Gran Jonquera. Temps libre pour déjeuner. AM libre au Perthus.
Bus pour retour vers la localité
62€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91
Le prix comprend le transport
Ne comprends pas achats personnels + repas
RDV 7h00 aux halles de Lamalou les Bains .
Les halles Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91
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English : EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE
Enjoy a free day of shopping near the Spanish border
Morning: Gran Jonquera. Free time for lunch. Afternoon: free time in Le Perthus.
Bus back to the town
62?/person. Reservations at 04 67 95 70 91
Price includes: transportation
Does not include: personal purchases + meals
Meet at 7:00 a.m. at the market halls in Lamalou-les-Bains
L’événement EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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