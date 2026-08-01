Informations pratiques

Lamalou-les-Bains

EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE

Les halles Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 62 – 62 – 62 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Profitez d’une journée libre sous le signe du shopping à proximité de la frontière espagnole

Matinée Gran Jonquera. Temps libre pour déjeuner. AM libre au Perthus.

Bus pour retour vers la localité

62€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91

Le prix comprend le transport

Ne comprends pas achats personnels + repas

RDV 7h00 aux halles de Lamalou les Bains

Profitez d’une journée libre sous le signe du shopping à proximité de la frontière espagnole

Matinée Gran Jonquera. Temps libre pour déjeuner. AM libre au Perthus.

Bus pour retour vers la localité

62€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91

Le prix comprend le transport

Ne comprends pas achats personnels + repas

RDV 7h00 aux halles de Lamalou les Bains .

Les halles Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91

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English : EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE

Enjoy a free day of shopping near the Spanish border

Morning: Gran Jonquera. Free time for lunch. Afternoon: free time in Le Perthus.

Bus back to the town

62?/person. Reservations at 04 67 95 70 91

Price includes: transportation

Does not include: personal purchases + meals

Meet at 7:00 a.m. at the market halls in Lamalou-les-Bains

L’événement EXCURSION EN BUS ESCAPADE ET SHOPPING EN CATALOGNE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB