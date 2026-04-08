CONCERT: CARTE BLANCHE ORCHESTRES À CORDES AUDITORIUM EMEA Muret
CONCERT: CARTE BLANCHE ORCHESTRES À CORDES AUDITORIUM EMEA Muret mercredi 3 juin 2026.
Muret
CONCERT: CARTE BLANCHE ORCHESTRES À CORDES
AUDITORIUM EMEA 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Sous les directions de Corinne GRUNSWEIG et Jean-François DUPONT, nous espérons vous trouver nombreux pour partager l’émotion de la musique vivante et le plaisir de l’écoute.
Deux ensembles orchestraux se produiront durant cette soirée: l’Ensemble à Cordes Junior et l’Orchestre de Chambre de l’EMEA. Composées des violons, altos, violoncelles et contrebasses, ces deux formations vous présenteront un programme de musique allant du répertoire classique, à des pièces plus modernes voire folkloriques, arrangées spécialement pour orchestre à cordes. .
AUDITORIUM EMEA 23 Rue du Maréchal Lyautey Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 60 emea@mairie-muret.fr
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English :
Under the direction of Corinne GRUNSWEIG and Jean-François DUPONT, we hope to see many of you there to share the emotion of live music and the pleasure of listening.
L’événement CONCERT: CARTE BLANCHE ORCHESTRES À CORDES Muret a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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