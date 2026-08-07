Informations pratiques

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Concert Casa La Rose

Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 18:30:00

fin : 2026-09-16 19:45:00

Date(s) :

2026-09-16

Concert de Casa La Rose le mercredi 16 septembre à 18h30 au Conservatoire Jean Wiener, Salle Picasso

Avec une puissance rythmique à couper le souffle et une grande complicité au service d’une musique où se mêlent danse, transe et envolées mélodiques, Casa Larose offre un show électro-acoustique spectaculaire. Entre pulsations hypnotiques, improvisation et énergie percussive, le groupe construit un univers immersif où se rencontrent héritages méditerranéens, énergie du live et culture du dancefloor.

Entrée libre Renseignements au 03 83 83 14 38Tout public

0 .

Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 14 38 conservatoire@bassin-pont-a-mousson.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Casa La Rose concert on Wednesday, September 16, at 6:30 p.m. at the Jean Wiener Conservatory, Picasso Hall

With breathtaking rhythmic power and a deep rapport that brings together dance, trance, and soaring melodies, Casa La Rose delivers a spectacular electro-acoustic show. Through hypnotic beats, improvisation, and percussive energy, the group creates an immersive world where Mediterranean heritage, the energy of a live performance, and dancefloor culture converge.

Free admission? For more information, call 03 83 83 14 38

L’événement Concert Casa La Rose Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON