Concert Cazelle Café, Médiathèque La Manufacture, Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Concert Cazelle Café Vendredi 2 octobre, 20h30 Médiathèque La Manufacture Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Un quartet naviguant entre cumbia et swing, rythmes andins et sud-américains, musique des Balkans… parfois saupoudrées d’une pincée de jazz manouche. Quatre voix au service d’horizons éclectiques, des chansons, des sourires…

Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider et entrer dans la danse !

Médiathèque La Manufacture 19 Place Bernard Lhez, 12200 Villefranche-de-Rouergue, France Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 0565455945 https://villefranche-de-rouergue.fr/pole-culturel La Manufacture comporte différents “univers” :

– rez-de-chaussée : accueil, espace de convivialité “La Bazz” (consultation de la presse), ludothèque (300 jeux), espace vidéo et son (postes d’écoute, casque virtuel), collection Jazz Panassié,

– 1er étage : espace jeunesse, espaces de travail (devoirs, études, recherches), “salle des machines” (ordinateurs), archives du XIXe siècle à 1940 et livres anciens,

– 2e étage : espace dédié aux adultes et adolescents : romans, livres, science-fiction, BD, documents, coin lecture (accès pour les déficients visuels), coin ados avec casques de réalité augmentée,

– 3e étage ou “Soleilho” : espace polyvalent ouvert à de la médiation, des ateliers, des expositions temporaires, et à des initiatives associatives.

La Manufacture, c’est aussi : un fonds local, des documentaires et des fictions, sans oublier les animations, les expositions temporaires, les présentations thématiques, les contes, les lectures, les conférences et les accueils de groupe.

Biblis en folie 2026

©Léon Jourdain