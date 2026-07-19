Concert champêtre Les Mômes à l’archet Route de Kerledan Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Concert champêtre Les Mômes à l’archet

Route de Kerledan Manoir de Kerledan Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le Manoir de Kerledan organise un concert champêtre au sein de ses magnifiques jardins. Les Mômes à l’archet, dirigés par Sylvaine Guichen professeure de violon à l’école de musique de Carhaix, se produiront accompagnés par la chanteuse Tomie Jile (Servane Lenotte). Le groupe proposera un répertoire mêlant classique, pop, chansons et compositions originales,

L’envie de cette rencontre est de créer un moment où la musique, le patrimoine et les talents locaux se retrouvent, dans une ambiance simple et conviviale au cœur de l’été. Une belle occasion de découvrir les extérieurs du Manoir de Kerlédan, lieu privé habituellement réservé aux hôtes de passage, et de profiter autrement de ce patrimoine carhaisien datant de 1490.

Sur place, boissons, crêpes et gâteaux seront proposés afin de prolonger ce moment d’échange. .

Route de Kerledan Manoir de Kerledan Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 11 89 16 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert champêtre Les Mômes à l’archet Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée