Laissez-vous conter Carhaix Place Verdun Carhaix-Plouguer
Laissez-vous conter Carhaix Place Verdun Carhaix-Plouguer mardi 21 juillet 2026.
Carhaix-Plouguer
Laissez-vous conter Carhaix
Place Verdun Parvis église Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Laissez-vous conter Carhaix avec Marie Bérardy, pour découvrir certains des mystères, histoires méconnues, oubliées ou légendaires de la ville de Carhaix grâce à cette visite atypique mêlant contes, légendes et chants traditionnels et populaires bretons ; public adultes
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme. .
Place Verdun Parvis église Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42
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English :
L’événement Laissez-vous conter Carhaix Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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