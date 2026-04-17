Laissez-vous conter Carhaix Place Verdun Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Laissez-vous conter Carhaix

Place Verdun Parvis église Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Laissez-vous conter Carhaix avec Marie Bérardy, pour découvrir certains des mystères, histoires méconnues, oubliées ou légendaires de la ville de Carhaix grâce à cette visite atypique mêlant contes, légendes et chants traditionnels et populaires bretons ; public adultes

Inscriptions auprès de l’Office de tourisme. .

Place Verdun Parvis église Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42

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English :

L’événement Laissez-vous conter Carhaix Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée