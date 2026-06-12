Circuit des orgues Les Z’AILEES Place de Verdun Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Circuit des orgues Les Z’AILEES

Place de Verdun Eglise Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le Tro an orglezoù circuit des orgues en Centre Bretagne programme cet été dans six communes des concerts d’orgues Carhaix, Gourin Le Faouët, Rostrenen, Guerledan et Bourbriac. Cette saison musicale permettra de mettre en valeur les instruments des six églises, en effet les instruments sont de styles et d’époques différents et ils ont ayant chacun leurs propres sonorités.

Deux duos de musiciennes se succèderont.

– Le duo Sirona constitué de la chanteuse lyrique Erato Strongylou et d’ Estelle Walter à l’orgue aura pour thème La roue de l’année avec des musiques celtes classiques et populaires.

– Les z’ailées avec Annaëlle Diridollou aux clarinettes, et Estelle Walter à l’orgue joueront leurs arrangements originaux de musiques classiques et bretonnes.

Chaque concert donnera lieu à une présentation de l’orgue. .

Place de Verdun Eglise Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 72 81 88 71

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English :

L’événement Circuit des orgues Les Z’AILEES Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée