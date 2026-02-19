Atelier vitrail en famille Place Verdun Carhaix-Plouguer

Atelier vitrail en famille Place Verdun Carhaix-Plouguer mercredi 22 avril 2026.

Atelier vitrail en famille

Place Verdun Parvis église Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

L’Office de tourisme vous propose de (re)découvrir l’art du vitrail et de réaliser votre chef-d’œuvre lumineux.
A partir de 3 ans, enfant accompagné d’un adulte
Rendez-vous dans l’Eglise Saint-Trémeur
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme.   .

Place Verdun Parvis église Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42 

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English : Atelier vitrail en famille

L’événement Atelier vitrail en famille Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-03-26 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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