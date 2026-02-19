Atelier vitrail en famille Place Verdun Carhaix-Plouguer

Atelier vitrail en famille

Place Verdun Parvis église Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

L’Office de tourisme vous propose de (re)découvrir l’art du vitrail et de réaliser votre chef-d’œuvre lumineux.

A partir de 3 ans, enfant accompagné d’un adulte

Rendez-vous dans l’Eglise Saint-Trémeur

Inscriptions auprès de l’Office de tourisme. .

Place Verdun Parvis église Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier vitrail en famille

L’événement Atelier vitrail en famille Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-03-26 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée