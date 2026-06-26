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AGENDA · Carhaix-Plouguer

Vorgium Un banquet presque parfait ! Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer

jeudi 9 juillet 2026 · Centre d'interprétation Vorgium · Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Centre d'interprétation Vorgium
Adresse
5, rue du Docteur Menguy
Ville
29270 Carhaix-Plouguer
Département
Finistère
Tarif

Carhaix-Plouguer

Vorgium Un banquet presque parfait !

Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Autour de l’exposition temporaire 2026 Une salade, César ! , présentée à partir du 13 juin dans le centre d’interprétation jusqu’au 4 octobre, notre médiatrice proposera un atelier tout public (pour les adultes comme les enfants) en nocturne pour concocter des recettes du livre d’Apicius, à l’aide de reconstitutions d’ustensiles antiques !

Réservation indispensable.   .

Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 99 17 53 07 

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English :

L’événement Vorgium Un banquet presque parfait ! Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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