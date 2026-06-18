Vorgium Conférence-apéro Le Garum de Douarnenez Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Vorgium Conférence-apéro Le Garum de Douarnenez

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Dans l’Antiquité, les Romains raffolent du garum, sauce à base de poisson fermenté qui condimente et relève les plats. L’archéologue Brice Ephrem (CNRS) présentera les recherches qu’il conduit actuellement à Douarnenez sur les vestiges d’usines de productions de garum. Emilie Renou, restauratrice douarneniste, présentera son projet de recréation de garum à base de sardines pêchées localement. Un temps sera dédié pour des questions… mais aussi des manipulations !

Salle de conférence (réservation conseillée places limitées). .

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07

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English :

L’événement Vorgium Conférence-apéro Le Garum de Douarnenez Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée