Les maisons à pans de bois Rue Brizeux Carhaix-Plouguer
Les maisons à pans de bois Rue Brizeux Carhaix-Plouguer mardi 18 août 2026.
Carhaix-Plouguer
Les maisons à pans de bois
Rue Brizeux Maison du Sénéchal Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Les maisons à pans de bois bordent les anciennes ruelles étroites de nombreuses villes dont Carhaix. Après avoir appris quelques pans d’histoire sur ces bâtisses, les enfants pourront construire leur maison à pan de bois,
à partir de 6 ans
Sur inscription auprès de Carhaix Poher Tourisme .
Rue Brizeux Maison du Sénéchal Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07
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English :
L’événement Les maisons à pans de bois Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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