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Les maisons à pans de bois Rue Brizeux Carhaix-Plouguer

Les maisons à pans de bois Rue Brizeux Carhaix-Plouguer mardi 18 août 2026.

Lieu : Rue Brizeux

Adresse : Maison du Sénéchal

Ville : 29270 Carhaix-Plouguer

Département : Finistère

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Tarif :

Carhaix-Plouguer

Les maisons à pans de bois

Rue Brizeux Maison du Sénéchal Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Les maisons à pans de bois bordent les anciennes ruelles étroites de nombreuses villes dont Carhaix. Après avoir appris quelques pans d’histoire sur ces bâtisses, les enfants pourront construire leur maison à pan de bois,
à partir de 6 ans
Sur inscription auprès de Carhaix Poher Tourisme   .

Rue Brizeux Maison du Sénéchal Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07 

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English :

L’événement Les maisons à pans de bois Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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