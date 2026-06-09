Concert Chanson française et Bossa Nova Musée Jeanne d’Albret Orthez

Orthez

Concert Chanson française et Bossa Nova

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Organisé par l’association Bossa Flor dans le cadre du festival Brésil en Béarn 2026

Première partie Chansons françaises, avec Claire Elzière (chant), Dominique Cravic (guitare), Grégory Veux (piano) et la participation d’Eric Guilleton (guitare).

Seconde partie Trio Donzella (chanson française et bossa nova) avec Emmanuel Donzella (chant, guitare), François Raison (chant et flûte traversière) et Julien Doumenjou (chant, guitare). .

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40

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English : Concert Chanson française et Bossa Nova

L’événement Concert Chanson française et Bossa Nova Orthez a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn