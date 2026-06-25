Orthez

Fêtes locales

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Petit-déjeuner à la fourchette avec Toros y Peñas

Toute la journée buvette avec Toros y Peñas et La Lidia

11h, Arènes du Pesqué Novillada avec la ganaderia El Palmeral

13h Bodega des arènes, menu Feria proposé par Sol de España et Arroz y Tapas avec jamon y emutidos, paëlla terre et mer et dessert.

Ateliers planchas, tapas variées, bocatas…

18h Corrida. Deux élevages Desafio Dolores Aguirre et Raso de Portillo.

Avec les toreros Damián Castaño, Francisco Montero et Cristian Pérez.

18h30 à 21h30 Déambulation Vide grenier Brass Band, répertoire dansant à base de funk, blues, reggae mais aussi variétés revisitées

23h Feu d’artifice tiré depuis la Tour Moncade

Billetterie Novillada et Corrida

Aux Arènes, Samedi 25 juillet de 9h à 13h et Dimanche 26 juillet de 9h30 à 18h. .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn