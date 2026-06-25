Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez vendredi 24 juillet 2026.

Orthez

Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs

Au Pati Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le Bal à Papi

19h Chants béarnais

Restauration avec des produits locaux

21h Arlette à Malibu

23h Soirée DJ .

Au Pati Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs

L’événement Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn