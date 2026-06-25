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Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez

Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez

Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Au Pati
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Orthez

Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs

Au Pati Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le Bal à Papi
19h Chants béarnais
Restauration avec des produits locaux
21h Arlette à Malibu
23h Soirée DJ   .

Au Pati Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83 

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English : Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs

L’événement Fêtes locales La bodéga des Superfermiers et des Triporteurs Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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