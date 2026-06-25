Fêtes locales La bodéga de l’UCO La Moutète Orthez dimanche 26 juillet 2026.

Orthez

Fêtes locales La bodéga de l’UCO

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Midi et soir.

Menu au choix Entrecôte, araignées de porc, coeurs de canard, moules/frites .

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

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English : Fêtes locales La bodéga de l’UCO

L’événement Fêtes locales La bodéga de l’UCO Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn