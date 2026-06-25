Fêtes locales La bodéga de l’UCO La Moutète Orthez
Fêtes locales La bodéga de l’UCO La Moutète Orthez dimanche 26 juillet 2026.
Orthez
Fêtes locales La bodéga de l’UCO
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Midi et soir.
Menu au choix Entrecôte, araignées de porc, coeurs de canard, moules/frites .
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
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English : Fêtes locales La bodéga de l’UCO
L’événement Fêtes locales La bodéga de l’UCO Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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