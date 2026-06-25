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Fêtes locales La bodéga de l’UCO La Moutète Orthez

Fêtes locales La bodéga de l’UCO La Moutète Orthez

Fêtes locales La bodéga de l’UCO La Moutète Orthez dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
La Moutète
Adresse
Avenue de la Moutète
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Tarif

Orthez

Fêtes locales La bodéga de l’UCO

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Midi et soir.
Menu au choix Entrecôte, araignées de porc, coeurs de canard, moules/frites   .

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83 

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English : Fêtes locales La bodéga de l’UCO

L’événement Fêtes locales La bodéga de l’UCO Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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