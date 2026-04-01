Concert Chansons en pêches par l’Armée du Chalut SDNR 2026 Salle des fêtes Clohars-Carnoët
Concert Chansons en pêches par l’Armée du Chalut SDNR 2026 Salle des fêtes Clohars-Carnoët vendredi 24 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Concert Chansons en pêches par l’Armée du Chalut SDNR 2026
Salle des fêtes Rue de Doëlan Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Ce concert présente des chansons créées par les gens de mer sur leurs expériences à bord et sur les techniques de pêche sur une période allant de 1725 à 1980. Le spectacle évoque par le récit chanté et les anecdotes de collectage, la pêche à la baleine, au thon, à la morue, au hareng…. et sera accompagné de photos retravaillées illustrant l’ambiance à bord des voiliers et chalutiers.
Le collectif L’Armée du Chalut 8 chanteurs-musiciens sur scène venant de Normandie, Vendée, Poitou et Bretagne donneront de la voix et accompagneront les textes à la vielle, clarinette, concertina, accordéon, violon et shruti-box. L’équipage musical comprend Pascal Servain, Michel Colleu, Emmanuel Pariselle, Bernard Subert, Brigitte Kloareg, Sylvie Guiner, Maurice Artus, Gael Rolland.
Samedi 24 avril de 14h à 17h30 Stages sur les chansons maritimes avec L’Armée du Chalut
Stages payants sur les chansons maritimes avec L’Armée du Chalut enfant + adulte
3 stages de chant & 1 stage d’accordéon
Prix 25€ Gratuit moins de 15 ans, 10€ pour étudiants ou chômeurs
Stages sur inscription auprès de
Michel Colleu michel.colleu@gmail.com 06 34 96 03 13
Brigitte Kloareg kloareg@wanadoo.fr 06 63 91 35 91
Réservation obligatoire. .
Salle des fêtes Rue de Doëlan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Chansons en pêches par l’Armée du Chalut SDNR 2026
L’événement Concert Chansons en pêches par l’Armée du Chalut SDNR 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Dégustation croisée Cidre et Huîtres de Bretagne SDNR 2026 Lieu-dit Kermazuel Clohars-Carnoët 24 avril 2026
- Croisière découverte de la Laïta SDNR 2026 Rue du Port Clohars-Carnoët 24 avril 2026
- Randonnée d’une rive à l’autre de la ria de la Laïta SDNR 2026 Pont de Saint-Maurice Clohars-Carnoët 24 avril 2026
- Mini marché de producteurs SDNR 2026 Rue du Port Clohars-Carnoët 25 avril 2026
- Croisière découverte de la Laïta SDNR 2026 Rue du Port Clohars-Carnoët 25 avril 2026