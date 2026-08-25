Concert Chansons Françaises Les chansons d’amour avec un A Le Poulailler Le Havre
samedi 26 septembre 2026 · Le Poulailler · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert Chansons Françaises Les chansons d’amour avec un A
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir et redécouvrir les grands classiques de la chanson française lors d’un spectacle animé par Michel Bouvier. Il interprétera des chansons intemporelles qui ont marqué l’histoire de la musique. Ce spectacle est ouvert à tous, mais il est nécessaire de réserver votre place à l’avance.
Réservation obligatoire .
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr
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English : Concert Chansons Françaises Les chansons d’amour avec un A
L’événement Concert Chansons Françaises Les chansons d’amour avec un A Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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