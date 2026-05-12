Cléden-Cap-Sizun

Concert chant breton et harpe celtique

Chapelle St-They Cléden-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:00:00

fin : 2026-07-26 20:15:00

Date(s) :

2026-07-26

La chanteuse bretonne Élodie Jaffré (Celtic Odyssée #4, Kreiz Akademi #7, Inorzen..) et la harpiste Awena Lucas (2e prix auTrophée Camac en 2016) forment un duo qui s’inspire de thèmes et de chants traditionnels de Basse Bretagne. Passionnées de musique à danser et à écouter, leur répertoire nous porte dans un univers riche et varié Des gwerzioù, des sonioù, du kan ha diskan et d’autres chants à danser ou à écouter du Centre Bretagne et du pays vannetais. Depuis 2016, les deux musiciennes ont naturellement créé une complicité et une sensibilité à leur art qu’elles aiment transmettre au public.. Toutes deux primées à plusieurs reprises pour leurs interprétations en chant et en harpe (Kan ha diskan, Kan ar bobl, Festival international de harpe…), elles ont réalisé un premier album en duo en 2019 puis ont travaillé ensemble avec le contrebassiste Yann Le Bozec sur la création du spectacle et de l’album KANOUR NOZ, 1er prix aux Prizioù 2023 (France 3 Bretagne et Ofis de la langue bretonne).

Libre participation. .

Chapelle St-They Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 27 92 28 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert chant breton et harpe celtique

L’événement Concert chant breton et harpe celtique Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz