Concert chant choral au chalet Larribère Adervielle-Pouchergues
Concert chant choral au chalet Larribère Adervielle-Pouchergues dimanche 19 juillet 2026.
Adervielle-Pouchergues
Concert chant choral au chalet Larribère
ADERVIELLE-POUCHERGUES Adervielle-Pouchergues Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 20:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert au chalet Larribère
Chant Choral Les amis de la Nature
Participation libre
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ADERVIELLE-POUCHERGUES Adervielle-Pouchergues 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 info@vallee-du-louron.com
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English :
Concert at the Larribère Chalet
Choral Performance: Les amis de la Nature
Admission by donation
L’événement Concert chant choral au chalet Larribère Adervielle-Pouchergues a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de la Vallée du Louron|CDT65