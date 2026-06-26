Adervielle-Pouchergues

Concert chant choral au chalet Larribère

ADERVIELLE-POUCHERGUES Adervielle-Pouchergues Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 20:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert au chalet Larribère

Chant Choral Les amis de la Nature

Participation libre

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ADERVIELLE-POUCHERGUES Adervielle-Pouchergues 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 info@vallee-du-louron.com

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English :

Concert at the Larribère Chalet

Choral Performance: Les amis de la Nature

Admission by donation

L’événement Concert chant choral au chalet Larribère Adervielle-Pouchergues a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de la Vallée du Louron|CDT65