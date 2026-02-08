Concert Chant Corse au Château de Briance Saint-Denis-lès-Martel
Concert Chant Corse au Château de Briance
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif adulte
Début : 2026-07-26 21:00:00
L'Association des amis du domaine de Briance vous propose de vibrer au son d'un concert de chants corses au cœur du Château de Briance
L'Association des amis du domaine de Briance vous propose de vibrer au son d'un concert de chants corses au cœur du Château de Briance. Réservation via le site internet du château
3389 route de Gluges Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie
English :
The Association des amis du domaine de Briance invites you to enjoy a concert of Corsican songs in the heart of the Château de Briance
