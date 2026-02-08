Spectacle équestre nocturne au Château de Briance Saint-Denis-lès-Martel

Spectacle équestre nocturne au Château de Briance

3389 route de Gluges Saint-Denis-lès-Martel Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13

Venez vivre une expérience unique et magique au cœur du Château de Briance en découvrez les merveilles de l'art équestre dans un cadre historique et féerique. Vous admirerez les cavaliers et leurs chevaux, qui vous feront voyager à travers les siècles et les cultures. Vous serez éblouis par les jeux de lumière, les costumes et les musiques qui accompagneront ce spectacle hors du commun Réservation via le site internet du château

English :

Enjoy a unique and magical experience at the heart of the Château de Briance and discover the wonders of equestrian art in a historic and enchanting setting

