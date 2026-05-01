CONCERT CHANTS AFROPÉENS ET MÉDITERRANÉENS Saint-Hilaire-de-Lavit
CONCERT CHANTS AFROPÉENS ET MÉDITERRANÉENS Saint-Hilaire-de-Lavit samedi 30 mai 2026.
Saint-Hilaire-de-Lavit
CONCERT CHANTS AFROPÉENS ET MÉDITERRANÉENS
Temple de Saint Hilaire de Lavit Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 mai à 18h30, rendez-vous au Temple de Saint Hilaire de Lavit pour le concert du groupe vocal Sékissa, chants Afropéens et Méditerranéens.
Samedi 30 mai à 18h30, rendez-vous au Temple de Saint Hilaire de Lavit pour le concert du groupe vocal Sékissa, chants Afropéens et Méditerranéens. Concert organisé par l’Esperluette. .
Temple de Saint Hilaire de Lavit Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie 48esperluette@gmail.com
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English :
Saturday May 30 at 6:30pm, at the Temple de Saint Hilaire de Lavit, the vocal group Sékissa performs Afropean and Mediterranean songs.
L’événement CONCERT CHANTS AFROPÉENS ET MÉDITERRANÉENS Saint-Hilaire-de-Lavit a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère