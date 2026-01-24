TRANSHUMANCE TOTAL FESTUM Saint-Hilaire-de-Lavit
TRANSHUMANCE TOTAL FESTUM Saint-Hilaire-de-Lavit samedi 6 juin 2026.
TRANSHUMANCE TOTAL FESTUM
Les Ayres Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

2026-06-06
Cette année encore la transhumance revient aux Ayres le samedi 6 juin 2026 !
Programme complet à venir !
Chaque année marche derrière le troupeau, marché de producteurs et d’artisans, buvette, apéro, repas, concert …
Chiens interdits.
Les Ayres Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
Transhumance returns to Les Ayres on Saturday, June 6, 2026!
Full program to come!
Every year: walk behind the herd, producers’ and craftsmen’s market, refreshments, aperitif, meal, concert…
Dogs not allowed.
L’événement TRANSHUMANCE TOTAL FESTUM Saint-Hilaire-de-Lavit a été mis à jour le 2026-01-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère