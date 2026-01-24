TRANSHUMANCE TOTAL FESTUM

Les Ayres Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Cette année encore la transhumance revient aux Ayres le samedi 6 juin 2026 !

Programme complet à venir !

Chaque année marche derrière le troupeau, marché de producteurs et d’artisans, buvette, apéro, repas, concert …

Chiens interdits.

Cette année encore la transhumance revient aux Ayres le samedi 6 juin 2026 !

Programme complet à venir !

Chaque année marche derrière le troupeau, marché de producteurs et d’artisans, buvette, apéro, repas, concert …

Chiens interdits. .

Les Ayres Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Transhumance returns to Les Ayres on Saturday, June 6, 2026!

Full program to come!

Every year: walk behind the herd, producers’ and craftsmen’s market, refreshments, aperitif, meal, concert…

Dogs not allowed.

L’événement TRANSHUMANCE TOTAL FESTUM Saint-Hilaire-de-Lavit a été mis à jour le 2026-01-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère