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MORTEL SAMEDI Saint-Hilaire-de-Lavit

MORTEL SAMEDI Saint-Hilaire-de-Lavit

MORTEL SAMEDI Saint-Hilaire-de-Lavit samedi 13 juin 2026.

Ville : 48160 Saint-Hilaire-de-Lavit

Département : Lozère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Participation libre

Saint-Hilaire-de-Lavit

MORTEL SAMEDI

Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Un espace ouvert pour parler sereinement de la mort .
10h l’association thanatosphère propose un temps d’échange sur les funéraires sous toutes les coutures avec Agathe Reverra.
12h Repas , lecture, échanges
13h30: Association le grand voyage café mortel avec Marine Soussol
17h rituel de clôture
Annonce de votre présence par SMS
Un espace ouvert pour parler sereinement de la mort .
10h l’association thanatosphère propose un temps d’échange sur les funéraires sous toutes les coutures avec Agathe Reverra.
12h Repas , lecture, échanges
13h30: Association le grand voyage café mortel avec Marine Soussol
17h rituel de clôture
Annonce de votre présence par SMS   .

Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie +33 6 10 61 24 17 

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English :

An open space to talk calmly about death.
10 a.m. The thanatosphère association proposes a time of exchange on all aspects of funerals with Agathe Reverra.
12pm: Lunch, readings, discussions
1:30pm: Association le grand voyage café mortel with Marine Soussol
5pm: Closing ritual
Announce your presence by SMS

L’événement MORTEL SAMEDI Saint-Hilaire-de-Lavit a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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