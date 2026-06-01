Saint-Hilaire-de-Lavit

MORTEL SAMEDI

Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Un espace ouvert pour parler sereinement de la mort .

10h l’association thanatosphère propose un temps d’échange sur les funéraires sous toutes les coutures avec Agathe Reverra.

12h Repas , lecture, échanges

13h30: Association le grand voyage café mortel avec Marine Soussol

17h rituel de clôture

Annonce de votre présence par SMS

Un espace ouvert pour parler sereinement de la mort .

10h l’association thanatosphère propose un temps d’échange sur les funéraires sous toutes les coutures avec Agathe Reverra.

12h Repas , lecture, échanges

13h30: Association le grand voyage café mortel avec Marine Soussol

17h rituel de clôture

Annonce de votre présence par SMS .

Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie +33 6 10 61 24 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An open space to talk calmly about death.

10 a.m. The thanatosphère association proposes a time of exchange on all aspects of funerals with Agathe Reverra.

12pm: Lunch, readings, discussions

1:30pm: Association le grand voyage café mortel with Marine Soussol

5pm: Closing ritual

Announce your presence by SMS

L’événement MORTEL SAMEDI Saint-Hilaire-de-Lavit a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère