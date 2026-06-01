MORTEL SAMEDI Saint-Hilaire-de-Lavit
MORTEL SAMEDI Saint-Hilaire-de-Lavit samedi 13 juin 2026.
Saint-Hilaire-de-Lavit
MORTEL SAMEDI
Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Un espace ouvert pour parler sereinement de la mort .
10h l’association thanatosphère propose un temps d’échange sur les funéraires sous toutes les coutures avec Agathe Reverra.
12h Repas , lecture, échanges
13h30: Association le grand voyage café mortel avec Marine Soussol
17h rituel de clôture
Annonce de votre présence par SMS
Un espace ouvert pour parler sereinement de la mort .
10h l’association thanatosphère propose un temps d’échange sur les funéraires sous toutes les coutures avec Agathe Reverra.
12h Repas , lecture, échanges
13h30: Association le grand voyage café mortel avec Marine Soussol
17h rituel de clôture
Annonce de votre présence par SMS .
Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie +33 6 10 61 24 17
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English :
An open space to talk calmly about death.
10 a.m. The thanatosphère association proposes a time of exchange on all aspects of funerals with Agathe Reverra.
12pm: Lunch, readings, discussions
1:30pm: Association le grand voyage café mortel with Marine Soussol
5pm: Closing ritual
Announce your presence by SMS
L’événement MORTEL SAMEDI Saint-Hilaire-de-Lavit a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère