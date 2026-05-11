VISITES DE FERMES 2026 LA FERME FLORETTE Saint-Hilaire-de-Lavit

Saint-Hilaire-de-Lavit

VISITES DE FERMES 2026 LA FERME FLORETTE

Lieu-dit La Croze Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

A la Ferme Florette vous pourrez découvrir une jolie exploitation animée par des producteurs passionnés par leur travail !

– Découverte de la ferme et son histoire

– Découverte de la Châtaigneraie

– Contact avec l’élevage de chèvres angora avec une démonstration de filage cardage en fin de visite.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère.

De juin à septembre, venez découvrir les visites de fermes entre Cévennes et Mont Lozère! Du Mont Lozère à la Vallée Française, de la Vallée Longue aux Gorges du Tarn, partez à la découverte de nos agriculteurs et de leurs savoir-faire.

A la Ferme Florette vous pourrez découvrir une jolie exploitation en bord de rivière animée par de petits producteurs passionnés par leur travail depuis près de vingt ans bientôt !

Ils vous feront découvrir leurs différentes activités telles que la production châtaignes avec lesquelles ils réalisent de nombreux produits notamment des confitures, sirops, biscuits, pain, etc..

Ils élèvent également des chèvres angora grâce auxquelles ils confectionnent des chaussons, écharpes, pelotes, en laine mohair.

Après votre visite vous pourrez profiter encore un peux plus des alentours pour pique-niquer.

Au programme

– découverte de la ferme et son histoire ;

– découverte de la Châtaigneraie et ses étapes

– contact avec l’élevage de chèvres angora et sa tenue avec une démonstration de filage cardage en fin de visite.

Il est possible de commander du pain à la châtaigne la veille avant 19h.

Notez également qu’il est préférable d’arriver 5 min avant le début de la visite car elle commence à 10h précises.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .

Lieu-dit La Croze Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 48 81 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Ferme Florette you can discover a beautiful farm run by producers who are passionate about their work!

? Discover the farm and its history

? Discover the chestnut grove

? Contact with the Angora goat farm, with a spinning and carding demonstration at the end of the visit.

Registration required at the Cévennes au Mont Lozère tourist office.

L’événement VISITES DE FERMES 2026 LA FERME FLORETTE Saint-Hilaire-de-Lavit a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère