Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak Place St Vincent Dax
dimanche 13 septembre 2026 · Place St Vincent · Dax
Informations pratiques
Dax
Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak
Place St Vincent Eglise Saint-Vincent-de-Xaintes Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Par le chœur Lapurtarrak, chorale mixte de 30 choristes, interprétant des chants traditionnels et profanes du répertoire basque et du monde. .
Place St Vincent Eglise Saint-Vincent-de-Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak
L’événement Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak Dax a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Grand Dax
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