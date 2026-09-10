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Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak Place St Vincent Dax

dimanche 13 septembre 2026 · Place St Vincent · Dax

Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak Place St Vincent Dax

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place St Vincent
Adresse
Eglise Saint-Vincent-de-Xaintes
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak

Place St Vincent Eglise Saint-Vincent-de-Xaintes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Par le chœur Lapurtarrak, chorale mixte de 30 choristes, interprétant des chants traditionnels et profanes du répertoire basque et du monde.   .

Place St Vincent Eglise Saint-Vincent-de-Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak

L’événement Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak Dax a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Grand Dax

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