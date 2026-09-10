Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak Place St Vincent Dax

Informations pratiques

Dax

Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak

Place St Vincent Eglise Saint-Vincent-de-Xaintes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Par le chœur Lapurtarrak, chorale mixte de 30 choristes, interprétant des chants traditionnels et profanes du répertoire basque et du monde. .

Place St Vincent Eglise Saint-Vincent-de-Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak

L’événement Concert Chants basques Chœur Lapurtarrak Dax a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Grand Dax