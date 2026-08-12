Concert chants corses, Duo FIUMINALE Rue Jacques Rigaud Verteuil-d’Agenais
dimanche 18 octobre 2026 · Rue Jacques Rigaud · Verteuil-d'Agenais
Informations pratiques
Verteuil-d’Agenais
Concert chants corses, Duo FIUMINALE
Rue Jacques Rigaud Eglise Saint Eutrope Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Concert de Chants Corses. FIUMINALE est un duo formé par Maxime MERLANDI et Jean Philippe GUISSANI.
Concert de Chants Corses. FIUMINALE est un duo formé par Maxime MERLANDI et Jean Philippe GUISSANI.
Après 20 ans passés au sein de l’ensemble BARBARA FURTUNA et des centaines de concerts donnés à travers le monde, les deux artistes se retrouvent pour partager les chants qui ont jalonné leur parcours.
A la Mairie de VERTEUIL d’Agenais de 9 h à 10h (du 12 au 16 octobre) ou en ligne. .
Rue Jacques Rigaud Eglise Saint Eutrope Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 88 66 francis_pinasseau@orange.fr
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English : Concert chants corses, Duo FIUMINALE
Corsican Folk Song Concert. FIUMINALE is a duo formed by Maxime MERLANDI and Jean Philippe GUISSANI.
L’événement Concert chants corses, Duo FIUMINALE Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Vallée du Lot et Garonne
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