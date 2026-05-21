Eygurande-et-Gardedeuil

Concert Chants et poèmes

Chapelle de Gardedeuil Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concert- “Là où j’ai ma terre” chants sacrés d’Orient et d’Occident, et textes contés de Bachir Chami à 17h à la Chapelle de Gardedeuilh. Entrée au chapeau.

Les Amis de La Chapelle de Gardedeuilh 06 79 02 27 28 .

Chapelle de Gardedeuil Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 02 27 28

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English : Concert Chants et poèmes

L’événement Concert Chants et poèmes Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord