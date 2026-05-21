Concert Chants et poèmes Eygurande-et-Gardedeuil
Concert Chants et poèmes Eygurande-et-Gardedeuil dimanche 12 juillet 2026.
Eygurande-et-Gardedeuil
Concert Chants et poèmes
Chapelle de Gardedeuil Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert- “Là où j’ai ma terre” chants sacrés d’Orient et d’Occident, et textes contés de Bachir Chami à 17h à la Chapelle de Gardedeuilh. Entrée au chapeau.
Les Amis de La Chapelle de Gardedeuilh 06 79 02 27 28 .
Chapelle de Gardedeuil Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 02 27 28
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English : Concert Chants et poèmes
L’événement Concert Chants et poèmes Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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