Eté Actif Découverte de la trottinette électrique Eygurande-et-Gardedeuil
Eté Actif Découverte de la trottinette électrique Eygurande-et-Gardedeuil jeudi 23 juillet 2026.
Eygurande-et-Gardedeuil
Eté Actif Découverte de la trottinette électrique
Place de l’Eglise Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Eté Actif Découverte de la trottinette électrique 16h-17h30 17h45-19h15. RDV sur la Pl. de l’Eglise à partir de 14 ans 10 €. Sur réservation.
Office de Tourisme 05 53 82 23 77 .
Place de l’Eglise Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77
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English : Eté Actif Découverte de la trottinette électrique
L’événement Eté Actif Découverte de la trottinette électrique Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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