Eygurande-et-Gardedeuil

Eté Actif Découverte de la trottinette électrique

Place de l’Eglise Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Eté Actif Découverte de la trottinette électrique 16h-17h30 17h45-19h15. RDV sur la Pl. de l’Eglise à partir de 14 ans 10 €. Sur réservation.

Office de Tourisme 05 53 82 23 77 .

Place de l’Eglise Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77

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English : Eté Actif Découverte de la trottinette électrique

L’événement Eté Actif Découverte de la trottinette électrique Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord