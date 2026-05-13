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Concert chants Gospel et Africains Église St Tenenan Plabennec

Concert chants Gospel et Africains Église St Tenenan Plabennec dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Église St Tenenan

Adresse : 1 Rue Marcel Bouguen

Ville : 29860 Plabennec

Département : Finistère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Plabennec

Concert chants Gospel et Africains

Église St Tenenan 1 Rue Marcel Bouguen Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Le choeur quimpérois TOURNESOL dirigé par Bernard KALONN propose un concert
1ère partie le groupe GOLDSPELL présente des chants Gospel et Africains
Puis le choeur reprend les grands morceaux de l’oeuvre de Mozart et Sussmayer, le Requiem, mêlant classique et modernité, sonorités traditionnelles ou empruntées à l’Afrique
.
A capella, sans partition, accompagnés de percussion, accordéon, et guitare les choristes amateurs sous la houlette de leur chef de choeur, vous entraînent, avec leur énergie et leur enthousiasme, sur des chemins de traverse autour de cette oeuvre, résolument tournée vers l’espoir, un hymne à la vie à partager ensemble au travers du chant.   .

Église St Tenenan 1 Rue Marcel Bouguen Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 68 66 40 47 

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English : Concert chants Gospel et Africains

L’événement Concert chants Gospel et Africains Plabennec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DES ABERS

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